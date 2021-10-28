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Госдолг регионов РФ составляет 2,6 трлн рублей

10:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень государственного долга регионов РФ находится на безопасном уровне и составляет 2,6 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель Министра финансов России Леонид Горнин, слова которого приводятся в материалах Счетной палаты.

"Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 трлн рублей в целом по всей стране, около 26 % от налоговых и неналоговых доходов регионов. Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне", - отмечает Горнин. По его словам, в целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился. "Так, например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 млрд рублей, или на 18%", - отметил он.

При этом, по его словам, сейчас два региона имеют государственный долг, который превышает 100%. "Ситуация в этих регионах регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга", - сказал Горнин. По его словам, субъекты РФ имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. Темп роста их доходов составил 26% по состоянию на 1 октября 2021 года. "Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года", - отметил он.

Сейчас особое внимание, по словам первого заместителя министра финансов, нужно уделить укреплению налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению доходной части бюджета. "Важно, чтобы регионы направляли те дополнительные доходы, которые сформировались в этом году, в том числе на снижение задолженности по рыночным заимствованиям регионов", - сказал Горнин.

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