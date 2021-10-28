Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тыс. куб. м в ожидании заполнения европейских ПХГ
10:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м на фоне ожиданий заполнения "Газпромом" европейских ПХГ, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:01 мск снизилась до отметки $973 за 1 тыс. куб. м, или 81,2 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
По состоянию на 9:09 мск цена газа ускорила падение до 8%, достигнув отметки $956 за тыс. куб. м, или 79,8 евро за МВт ч.
27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1400 за тыс. куб. м.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит заполнение ПХГ в России. По его словам, заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.
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