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Андрей Воробьев: Общественная палата Московской области для нас – это партнер

10:50 28.10.2021

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Общественная палата – важнейший институт, помогающий обеспечивать перемены в Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьёв. 27 октября он поблагодарил членов ОП региона за плодотворную работу и вручил областные награды.

«Люди, которые находятся в зале, по своему жизненному кредо активны, им постоянно что-то хочется менять. Наша задача – эти перемены обеспечивать. Обязательно с учетом вас, уважаемые коллеги, – сказал губернатор. – Общественная палата – для нас это партнер. Очень много в зале людей, которые помогают нам давно, за что я благодарен вам. Вопросы всегда непростые: история, культура, экология, образование, здравоохранение, предпринимательство. И всегда посредством коммуникаций мы можем выйти на хорошее взаимопонимание и отличный результат».

Среди основных тем заседания – деятельность гражданских активистов и волонтеров в период пандемии, развитие проектов «Школа волонтеров наследия» и «Портреты Героев Советского Союза». Обсуждали также вопросы поддержки семей с детьми-инвалидами, взаимодействия с муниципалитетами, сохранения культурных и археологических памятников.

«Андрей Юрьевич Воробьев еще раз продемонстрировал открытость власти, готовность говорить с гражданским обществом. Губернатор предложил членам ОП принимать участие в заседаниях правительства области, чтобы можно было поднимать вопросы и находиться в курсе актуальных задач и проблем, которые решает регион. Предложение мы с удовольствием приняли», – сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что партнерство депутатского корпуса и ОП помогает эффективнее решать вопросы социального и экономического развития области: «У нас сложились прочные и эффективные взаимоотношения. Наше сотрудничество направлено на развитие гражданского общества и самую тесную работу с жителями. Уверен, что члены и эксперты продолжат участвовать в работе комиссий и комитетов регионального парламента, а наши депутаты – взаимодействовать со структурами палаты».

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