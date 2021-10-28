Президент Армении заявил, что готов уйти в отставку в случае изменения конституции
12:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Армении Армен Саркисян в четверг в интервью телеканалу РБК заявил о готовности сразу уйти в отставку, если в республике изменят конституцию и новый основной закон будет предполагать президентскую форму правления.
Он отметил, что выступает за возвращение именно такой системы, поскольку жители страны привыкли к ней и "понять парламентскую демократию [населению] очень сложно".
"Когда я говорю об изменении конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент, - сказал Саркисян. - Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку".
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