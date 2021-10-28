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НОВОСТИ

Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса

12:42 28.10.2021

Сбером запущен ряд мер для облегчения финансовой нагрузки на предприятия малого бизнеса в сложных эпидемиологических условиях на период действия ограничений.

Одна из предлагаемых мер - индивидуальная программа упрощенной реструктуризации кредитов для представителей малого бизнеса, работающих в областях, пострадавших от пандемии. Отсрочка предоставляется на 3 месяца по основному долгу и процентам, имеется возможность увеличения общего срока договора до 6 месяцев, платеж по кредиту по окончании рассрочки не увеличивается.

Также банк не будет увеличивать процентную ставку и взыскивать неустойки за невыполнение требований, предусмотренных условиями договоров. Отсрочка будет действовать в объявленные Президентом нерабочие дни, банк готов не снижать лимиты кредитования в четвертом квартале 2021 года клиентам пострадавших отраслей при условии отсутствия оборота в нерабочие дни.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка отметил: «Сбер активно участвует в государственных программах и уже начал принимать заявки по программе кредитования ФОТ 3.0. При этом, являясь крупнейшим финансовым институтом страны и обслуживая более 2,6 млн клиентов малого бизнеса, мы понимаем степень своей ответственности перед национальным предпринимательством. Поэтому наряду с программами господдержки в Сбере оперативно вырабатываются и собственные решения, направленные на поддержку бизнеса в непростой ситуации. В совокупности под действие запущенных нами механизмов подпадает более 50 тысяч предприятий, в которых работает более 400 тысяч человек».

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