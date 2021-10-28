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Путину доложат о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах - Песков

13:05 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение руководителей благотворительных фондов России о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах доведут до сведения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Путин в ходе Валдайского форума обсуждал тему оценки применения этого закона, "и президент говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона".

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