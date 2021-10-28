Представители бизнеса вышли на протест против коронавирусных ограничений в центре Софии
18:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники акции возмущены "неадекватными мерами технического правительства страны" в борьбе с пандемией, прежде всего введением зеленых сертификатов, которые они считают дискриминационной мерой, не решающей проблемы кризиса системы здравоохранения, но ведущей к экономическому кризису и массовым банкротствам. Несколько сотен человек сначала заблокировали Орлов мост на Цариградском шоссе, центральной магистрали Софии, а потом провели шествие по городу, которое закончилось митингом перед зданием Минздрава.
Решение о введении зеленых ковид-сертификатов вступило в силу на этой неделе. Документ о завершенной вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного результата теста на коронавирус является обязательным практически для всех видов деятельности в закрытых помещениях, в том числе для посещения театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов и универсальных магазинов площадью более 300 кв. м.
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