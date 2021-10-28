Сбер предоставляет лучшее премиальное обслуживание

19:00

СберБанк удостоен премии в двух номинациях Frank Premium Banking Award 2021 в сегменте премиальных клиентов. Награда присуждена по итогам исследований, проведенных консалтинговой компанией Frank Premium Banking Award 2021.

«СберПервый» занял лидирующую позицию по лучшему обслуживанию клиентов top-affluent c капиталом от 15 млн рублей. Эксперты Frank RG оценили развитое онлайн-обслуживание, широкую сеть СберПервого, удобство переводов и сервисов, таких как мобильный банк, а также крупные переводы онлайн.

СберПервый - лидер премиального обслуживания в России и имеет в стране самую широкую сеть офисов (150 офисов). Согласно итогам III квартала 2021 г. число клиентов СборПервого превысило 98,5 тыс. человек, совокупный кейс под его управлением достиг 3,3 трлн. рублей, инвестиционный кейс насчитывает 1,5 трлн. рублей.

Командой СберПервого созданы единственные в своем роде варианты продвижения банковских продуктов, так запущен новый сезон уникального проекта «Цифровой сад», посвященный эстетике потребления материальной культуры. На канале РБК выходит совместное со Сбером шоу об инвестициях F1rst Talk

«СберПремьер» отмечен премией Frank RG за лучшее вовлечение клиентов в продукты банка. Оценка в номинации «Лучшее вовлечение клиентов в продукты банка» отражает эффективность продаж продуктов. Сервис предлагает клиенту услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди и выделенную линию поддержки. Для владельцев пакета услуг предусмотрены особые привилегии, они также имеют доступ к широкому спектру страховых и инвестиционных продуктов.

Командой СберПремьер в этом году запущен новый сезон просветительского проекта «Новый взгляд 2.0», в котором эксперты из различных сфер рассказывают об изменениях в мире в 2021 году, как в повседневности, так и на уровне глобальных трендов. Гостем премьерного выпуска стала Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи.

Как сказала руководитель СберПервого Мария Поденко, «Это очень важная оценка многолетней работы всей нашей команды. Особенно приятно получить эту награду в столь высококонкурентном сегменте. Мы будем стараться дальше, чтобы и впредь подтверждать это высокое звание и превосходить ожидания как нынешних, так и новых клиентов».

«Награда в номинации «Лучшее вовлечение клиентов в продукты банка» крайне важна для нас. Она говорит о доверии наших клиентов. Но мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать совершенствовать продукты и уровень сервиса для наших клиентов», - поделился Василий Непша, Руководитель премиальной сети СберПремьер.