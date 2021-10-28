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Операторы связи попросили московские власти не закрывать салоны в нерабочие дни

22:10 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Вымпелком" (бренд "Билайн") обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью и разрешить им работать в объявленные нерабочими дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Вымпелком" является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью", - отметили в компании.

Там добавили, что, вместе с тем, в целях улучшения эпидемиологической обстановки в городе компания дала поручение собственникам салонов, работающих по франшизе, закрыться. "Тогда как собственные салоны связи переведены в режим "выдачи заказов" в части продаж товаров дистанционным способом, если клиент выбирает такой способ обслуживания", - пояснили в "Вымпелкоме".

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