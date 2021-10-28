0
0
0
НОВОСТИ

Свыше 150 мошеннических приложений для СМС-сервисов обнаружено экспертами

22:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты компании Avast выявили более 150 мошеннических приложений, созданных для подписки пользователей на премиум-сервисы СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Компания Avast обнаружила более 150 мошеннических приложений, которые распространялись в рамках кампании, получившей название UltimaSMS. Установка этих приложений может стоить жертвам более трех тысяч рублей в месяц, в зависимости от местоположения и мобильного оператора. При этом возврат утраченных средств невозможен. На прошлой неделе более 80 таких приложений были все еще доступны для скачивания в Google Play", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что после сообщения о таких приложениях службе безопасности Google, 80 из 150 приложений были удалены. При этом оставшиеся 70 приложений некоторое время назад можно было скачать в официальном магазине.

Согласно анализу от компании Sensor Tower, занимающейся маркетингом и аналитикой мобильных приложений, данные приложения продвигались с помощью рекламы в TikTok и Instagram. Больше всего от них пострадали пользователи из стран Ближнего Востока, Польши и США. Российские пользователи скачали такие приложения 27 тыс. раз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 28.10.2021
Операторы связи попросили московские власти не закрывать салоны в нерабочие дни
0
41
21:10 28.10.2021
Роспотребнадзор разрешил мероприятия в закрытых помещениях с некоторыми условиями
0
135
20:20 28.10.2021
Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, заявил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр в Вероне
0
195
20:05 28.10.2021
DeGolyer & MacNaughton проведет оценку ресурсов подземного хранения углекислого газа на участках «Роснефти»
0
199
19:51 28.10.2021
Социально-бытовым обслуживанием вахтовых городков «Роснефти» займется дочерняя компания французской CIS GROUP
0
212
19:39 28.10.2021
Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, заявил глава «Роснефти» на форуме в Вероне
0
227
19:31 28.10.2021
«Роснефть» и Trafigura займутся сокращением выбросов углекислого газа при поставках нефти
0
231
19:00 28.10.2021
Сбер предоставляет лучшее премиальное обслуживание
0
250
18:30 28.10.2021
Впервые за два месяца в мире начала расти заболеваемость и смертность от COVID-19 - ВОЗ
0
273
18:20 28.10.2021
Представители бизнеса вышли на протест против коронавирусных ограничений в центре Софии
0
275

Возврат к списку