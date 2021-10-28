Свыше 150 мошеннических приложений для СМС-сервисов обнаружено экспертами

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты компании Avast выявили более 150 мошеннических приложений, созданных для подписки пользователей на премиум-сервисы СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.



"Компания Avast обнаружила более 150 мошеннических приложений, которые распространялись в рамках кампании, получившей название UltimaSMS. Установка этих приложений может стоить жертвам более трех тысяч рублей в месяц, в зависимости от местоположения и мобильного оператора. При этом возврат утраченных средств невозможен. На прошлой неделе более 80 таких приложений были все еще доступны для скачивания в Google Play", - говорится в сообщении.



В компании добавили, что после сообщения о таких приложениях службе безопасности Google, 80 из 150 приложений были удалены. При этом оставшиеся 70 приложений некоторое время назад можно было скачать в официальном магазине.



Согласно анализу от компании Sensor Tower, занимающейся маркетингом и аналитикой мобильных приложений, данные приложения продвигались с помощью рекламы в TikTok и Instagram. Больше всего от них пострадали пользователи из стран Ближнего Востока, Польши и США. Российские пользователи скачали такие приложения 27 тыс. раз.



