Польшу исключили из Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная ассамблея Европейской сети советов по судебной власти, заседание которой проходит в столице Литвы, исключила Польшу из числа ее членов. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Генассамблеи Филипп Донати.



"Генеральная ассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши, так как он не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти", - заявил он.



По словам председателя, принято сложное решение с учетом того, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом. "Хочу подчеркнуть, что двери перед Польшей не закрыты абсолютно. Если она возобновит выполнение требований, то сможет вернуться в организацию", - утверждал он.



Участие Польши в Генассамблее Европейской сети советов по судебной власти было приостановлено в 2018 году.



