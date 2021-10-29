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Польшу исключили из Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти

22:30 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная ассамблея Европейской сети советов по судебной власти, заседание которой проходит в столице Литвы, исключила Польшу из числа ее членов. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Генассамблеи Филипп Донати.

"Генеральная ассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши, так как он не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти", - заявил он.

По словам председателя, принято сложное решение с учетом того, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом. "Хочу подчеркнуть, что двери перед Польшей не закрыты абсолютно. Если она возобновит выполнение требований, то сможет вернуться в организацию", - утверждал он.

Участие Польши в Генассамблее Европейской сети советов по судебной власти было приостановлено в 2018 году.

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