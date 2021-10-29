Обвиняемые по делу о пожаре в "Зимней вишне" получили сроки от 5 до 14 лет

09:00 Источник: Эхо Москвы

Гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова приговорена к 14-ти годам колонии, глава торгового центра Надежда Судденок к 13,5 годам, а технический директор Георгий Соболев — к 11-ти годам колонии.

К лишению свободы приговорены также охранник «Зимней вишни», глава компании по обслуживанию противопожарной системы и ее инженер. 6 лет колонии дали руководителю тушения пожара Андрею Бурсину и 5 лет — пожарному Сергею Генину.

Пожар произошел в марте 2018-го года. Жертвами ЧП стали 60 человек, большинство из них дети. Эхо Москвы