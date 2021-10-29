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В США могут выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа - WSJ

09:05 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Как в четверг сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники, общая сумма выплат может составить более 1 млрд долларов.

По данным издания, работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечается, каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тыс. долларов в зависимости от обстоятельств, всего же американские власти могут выделить на эти цели более 1 млрд долларов. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

Как добавляет газета со ссылкой на правозащитную организацию "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU), представляющую интересы семей в одном из поданных исков, около 5,5 тыс. детей беженцев были разлучены со своими родителями в рамках политики Трампа.

45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев. В рамках его политики многие дети были разлучены со своими семьями после пересечения южной границы США. В январе 2021 года Джо Байден, вступив в должность президента США, объявил о "новой иммиграционной политике", смягчив законодательство в этой сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику. После этого поток мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, значительно вырос и в настоящее время превышает 200 тыс., достигнув максимума с начала XXI века.

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