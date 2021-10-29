09:20 Источник: Эхо Москвы

Компания Facebook сменила название на Meta. Об этом объявил основатель соцсети Марк Цукерберг: «Фейсбук — один из самых популярных продуктов в мире. Но сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать все, чем мы занимаемся сегодня, не говоря уже о будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут рассматривать как компанию-метавселенную, и сейчас мы бы хотели объявить о грандиозных изменениях в нашей компании. Для того чтобы отразить то, чем мы занимаемся сейчас и желаем заниматься в будущем, мы хотели бы объявить, что с сегодняшнего дня наша компания носит название Мета».

Соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp не будут менять названия из-за переименования материнской компании. На фоне этой новости акции Facebook, или уже компании Meta, выросли более чем на 3%. Ранее американские СМИ писали, что руководство Facebook собирается провести ребрендинг из-за ряда скандалов – от крупнейшего сбоя до разоблачений со стороны бывшей сотрудницы. Эхо Москвы