США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена - Politico
10:00 29.10.2021 Источник: Lenta.ru
Вашингтон перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина решил не «раздражать» Москву и поэтому задержал испытания гиперзвукового оружия. Об этом стало известно Politico.
По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.
Как пояснил представитель Пентагона, российская сторона также не совершала провокационных действий в преддверии этого саммита. Однако Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она неточна.
Переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Lenta.Ru
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