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США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена - Politico

10:00 29.10.2021 Источник: Lenta.ru

Вашингтон перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина решил не «раздражать» Москву и поэтому задержал испытания гиперзвукового оружия. Об этом стало известно Politico.

По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.

Как пояснил представитель Пентагона, российская сторона также не совершала провокационных действий в преддверии этого саммита. Однако Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она неточна.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.  Lenta.Ru

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