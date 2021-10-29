Экс-сотрудника «Штази» в ФРГ признали виновным в шпионаже на Россию

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Берлине экс-сотрудника «Штази» признали виновным в шпионаже на Россию. Его приговорили к двум годам условно, он также должен выплатить государству штраф 15 тысяч евро.

Как передает Deutsche Welle, в 2017 году он работал в охранной компании, которая проверяла электронные устройства в зданиях немецкого парламента. Подозреваемый смог получить чертежи этих зданий. Они не были засекречены, но не предназначались для общественности.

Обвиняемый попытался передать компакт-диск с 385 файлами чертежей российскому атташе и послал диск по почте, но письмо перехватило федеральное ведомство по защите конституции. Эхо Москвы