Более 75% взрослых жителей Австралии полностью привиты против коронавируса
10:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 75% жителей Австралии старше 12 лет к настоящему времени получили два компонента вакцины против коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные австралийского Минздрава.
Согласно сведениям ведомства, к настоящему времени одну дозу вакцины в Австралии получили более 18,1 млн человек (87,9% взрослого населения), а две дозы - более 15,7 млн человек (76,1%). При этом жители в возрасте старше 70 лет, которых в Австралии насчитывается около 3 млн человек, практически полностью завершили вакцинацию: к настоящему времени две дозы вакцины получили 89,7% людей этой возрастной группы, первый укол сделали более 92%.
Также практически завершена вакцинация австралийцев старше 50 лет. В этой возрастной группе, насчитывающей порядка 8,7 млн человек, 85,2% были привиты полностью, более 95% получили первый компонент вакцины.
Летом страна столкнулась с масштабной вспышкой коронавируса. Показатели суточного прироста, а также смертей среди инфицированных регулярно обновляли максимумы за все время пандемии. Однако в последние недели суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в Австралии неуклонно снижается, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения.
В Австралии применяются вакцины против COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Власти страны рассчитывают привить всех желающих до конца 2021 года.
НОВОСТИ
- 10:05 29.10.2021
- Экс-сотрудника «Штази» в ФРГ признали виновным в шпионаже на Россию
- 10:00 29.10.2021
- США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена - Politico
- 09:32 29.10.2021
- Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Александра Литвиненко в сериале "Лондонград"
- 09:20 29.10.2021
- Компания Facebook сменила название
- 09:05 29.10.2021
- В США могут выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа - WSJ
- 09:00 29.10.2021
- Обвиняемые по делу о пожаре в "Зимней вишне" получили сроки от 5 до 14 лет
- 22:30 28.10.2021
- Польшу исключили из Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти
- 22:20 28.10.2021
- Свыше 150 мошеннических приложений для СМС-сервисов обнаружено экспертами
- 22:10 28.10.2021
- Операторы связи попросили московские власти не закрывать салоны в нерабочие дни
- 21:10 28.10.2021
- Роспотребнадзор разрешил мероприятия в закрытых помещениях с некоторыми условиями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать