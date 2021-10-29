Более 75% взрослых жителей Австралии полностью привиты против коронавируса

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 75% жителей Австралии старше 12 лет к настоящему времени получили два компонента вакцины против коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные австралийского Минздрава.

Согласно сведениям ведомства, к настоящему времени одну дозу вакцины в Австралии получили более 18,1 млн человек (87,9% взрослого населения), а две дозы - более 15,7 млн человек (76,1%). При этом жители в возрасте старше 70 лет, которых в Австралии насчитывается около 3 млн человек, практически полностью завершили вакцинацию: к настоящему времени две дозы вакцины получили 89,7% людей этой возрастной группы, первый укол сделали более 92%.

Также практически завершена вакцинация австралийцев старше 50 лет. В этой возрастной группе, насчитывающей порядка 8,7 млн человек, 85,2% были привиты полностью, более 95% получили первый компонент вакцины.

Летом страна столкнулась с масштабной вспышкой коронавируса. Показатели суточного прироста, а также смертей среди инфицированных регулярно обновляли максимумы за все время пандемии. Однако в последние недели суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в Австралии неуклонно снижается, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения.

В Австралии применяются вакцины против COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Власти страны рассчитывают привить всех желающих до конца 2021 года.