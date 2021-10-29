Войска Турции обстреляли два поселка на севере Сирии, курды открыли ответный огонь - ТВ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия турецкой армии подвергла в пятницу обстрелу населенные пункты Айн-Декна и Бейлуния на севере Сирии, которые контролируют курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС). Как сообщил вещающий из Бейрута телеканал "Аль-Маядин", в результате атаки нанесен ущерб жилым домам и хозяйственным постройкам, сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Курдские бойцы открыли ответный огонь по пограничному району Аазаз, откуда велся обстрел из артиллерийских орудий.

Ранее между отрядами СНС и формированиями вооруженной оппозиции, которую поддерживает Турция, произошли ожесточенные перестрелки. Боевики пытались продвинуться к поселку Айн-Декна и захватить его с тем, чтобы создать выгодный плацдарм для наступления на город Телль-Рифаат, расположенный в 40 км от провинциального центра Алеппо. Однако, как передал "Аль-Маядин", курды отразили наступление протурецких сил.

27 октября турецкие войска направили на север Сирии две колоны с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально- техническими средствами. Как утверждают курдские источники, переброска военных грузов свидетельствует о том, что Анкара ведет подготовку к операции по расширению зоны безопасности, которая была создана в 2017 году в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль- Баб - Аазаз.

В 2018 году в ходе операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо. С тех пор курды не прекращают нападений на турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.