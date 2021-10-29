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НОВОСТИ

Сбер запустил первый массовый цифровой офис в России

10:30 29.10.2021

Сбер увеличивает количество сервисов для удаленной работы с клиентами, что особенно актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации.

С помощью нового сервиса «Цифровой офис» специалисты Сбера проконсультируют клиента и помогут с оформлением продуктов экосистемы по видеосвязи. Это простой и безопасный способ получить всю необходимую информацию удаленно, связь защищена сквозным шифрованием, при слабом сигнале клиент может отключить свою видеопередачу, но продолжать видеть сотрудника банка. Сервис работает 7 дней в неделю с 00:00 до 21:00 по московскому времени. Подключиться к Цифровому офису можно с мобильного устройства или ПК по адресу office.sberbank.ru.

Назначить персональную встречу с Выездным персональным менеджером теперь могут все клиенты Сбера, ранее услуга предоставлялась только держателям зарплатных карт.

Встреча со специалистом может происходить в любом удобном месте, он поможет разобраться в нюансах банковских продуктов и цифровых сервисов. Сервис бесплатный, чтобы им воспользоваться нужно заполнить форму на сайте банка или сказать виртуальному ассистенту команду «Выездной персональный менеджер» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Специалист Сбера свяжется с клиентом, чтобы договориться о встрече.

Еще один новый сервис, предлагаемый Сбером - Доставка банковских карт. В СберБанк Онлайн клиенты Сбера могут заказать новую или перевыпущенную дебетовую карту с доставкой по любому удобному адресу. Для этого при оформлении нужно указать свой город, адрес, удобную дату и время, а также способ получения - доставкой. Сотрудник банка перезвонит для уточнения деталей, далее при встрече с сотрудника с клиентом потребуется оригинал паспорта.

Как отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка, «Возможность удалённо получать банковские и экосистемные услуги Сбера нужна нашим клиентам всегда, а в период сложной эпидемиологической ситуации — особенно. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому постоянно дорабатываем дистанционные клиентские пути, делаем их проще, удобнее и эффективнее. Три последних сервиса — результат такой доработки. В будущем всё больше услуг банка и экосистемы будут доступны нашим клиентам в дистанционном формате».

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комментарии(1)

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Владимир 11:14 29.10.2021

А ведь эра современных компьютерных технологий началась с того, что микроэлектронику и интегральные микросхемы стали наносить на кремниевые пластины! Например, на такие: silicon_wafers/

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