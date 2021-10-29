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В Саратовской области число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. - власти

11:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 100 тыс., за сутки выявили 533 заразившихся. Это максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в пятницу.

"В Саратовской области зарегистрировано 533 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 100 274", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели 89 143 человека, в том числе за последние за сутки - 387 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят ограничения, с 27 октября действует режим нерабочих дней, однако рост суточной заболеваемости не остановился.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно- развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализация продукции навынос. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.

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