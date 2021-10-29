Союзникам США нужно разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия - Пентагон
11:05 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер полагает, что всем союзникам Вашингтона следует снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия. Она выступила в четверг на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств", - сказала Купер. Она напомнила, что США ранее предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин"). "Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения", - добавила она. "Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты", - отметила представитель Пентагона.
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