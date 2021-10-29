Электронные дубликаты военного билета и других документов появятся в РФ с 1 июля 2022 года
11:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронные дубликаты некоторых бумажных документов можно будет оформить в России с 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ, список таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Всего в перечне 19 документов, в их числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения", - говорится в сообщении.
Также в перечень вошли документы об образовании и квалификации, в том числе выданные за рубежом, свидетельства ЗАГС, также выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей.
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