Талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса - министр
11:32 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом сообщил корр. ТАСС назначенный талибами министр здравоохранения во временном правительстве Каландар Ибад.
"Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность, - подчеркнул министр. - Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области".
"Три-четыре месяца назад ситуация с COVID-19 была серьезной, а уровень смертности достаточно высоким. Особую тревогу вызывало распространение индийского штамма, - сообщил Ибад. - Однако после того, как регулярное пассажирское авиасообщение прекратилось в середине августа и границы с соседними странами закрылись, ситуацию удалось нормализовать, а смертность пошла на убыль. Мы ведем соответствующую статистику, которая позволяет нам делать такие выводы".
По его словам, США пока не предоставили Афганистану вакцину от коронавируса, обещанную на переговорах между талибами и американскими дипломатами 9 октября в столице Катара Дохе. "После вывода войск США из Афганистана новых партий вакцины не поступало. Тем не менее у нас сохранились дозы вакцины, поставленные ранее, и мы готовы их использовать. Также мы рассчитываем получить вакцину, которую обещал поставить Китай в виде гуманитарной помощи", - сообщил глава афганского Минздрава.
Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением 38,9 млн человек выявлено более 156 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 7 262 инфицированных скончались. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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