В России зафиксировано 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546, сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала пандемии этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 163 против 1 159 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего умерли 236 220. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.