Польский генерал назвал фантастическими планы властей Польши радикально укрепить армию

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представленный польским правительством законопроект "О защите отечества", который призван радикально укрепить вооруженные силы страны в ответ на якобы агрессивную политику РФ, не является оперативной необходимостью, а призван решить текущие политические задачи. Такое мнение высказал в пятницу в эфире радиостанции Эр-эм-эф занимавший в 2013-2017 годах пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Мечислав Гоцул.

"Это не срочная оперативная необходимость, а срочная политическая необходимость", - заявил он, комментируя планы властей увеличить численность вооруженных сил до 250 тыс. и закупать современное вооружение.

"Обещания фантастические, - отметил Гоцул. - Я не верю, что мы достигнем такого уровня". "Почему не 300 тыс.? Почему не 500 тыс.? Почему мы не можем иметь самую большую армию в Европе? Мы просто с этим не справимся", - указал он и подчеркнул, что важно не количество, а качество.

"Почему мы покупаем 250 танков, а не 500? Мы хотим сравняться военным потенциалом с Российской Федерацией, у которой, насколько я знаю, более 20 тыс. танков? Мы не сравняемся", - убежден польский генерал. По его словам, две батареи системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) "Пэтриот", которые Польша покупает у США, "не в состоянии защитить даже Варшаву, не говоря уже о большой концентрации войск".

Законопроект "О защите отечества" был представлен во вторник. В нем описан новый механизм финансирования ВС и нового вооружения, предусматривается новый формат военной подготовки добровольцев, чтобы увеличить число резервистов, указывается на необходимость закупок современного вооружения, в том числе и у европейских партнеров.

В Польше действует профессиональная армия. Как сообщало ранее Министерство национальной обороны Польши, численность вооруженных сил в ближайшее время планируется довести до 250 тыс., еще 50 тыс. будут членами Войск территориальной обороны - аналога Национальной гвардии.