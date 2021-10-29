В Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 511 против 8 440 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 802 521 заболевшего, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,42%.

Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днем ранее. Всего в Москве от ковида умер 31 151 человек.