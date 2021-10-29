В Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
12:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 511 против 8 440 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 802 521 заболевшего, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,42%.
Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днем ранее. Всего в Москве от ковида умер 31 151 человек.
НОВОСТИ
- 13:32 29.10.2021
- Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков
- 13:30 29.10.2021
- Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте
- 13:20 29.10.2021
- В Бурятии задержана группировка праворадикалов, готовившая акции против органов госвласти
- 13:05 29.10.2021
- На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты
- 13:00 29.10.2021
- РФ не намерена ни с кем обсуждать свое законодательство - Песков
- 12:32 29.10.2021
- Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата
- 12:05 29.10.2021
- Польский генерал назвал фантастическими планы властей Польши радикально укрепить армию
- 12:03 29.10.2021
- В машине с депутатом Госдумы коммунистом Рашкиным нашли убитого лося
- 12:00 29.10.2021
- В России зафиксировано 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 29.10.2021
- Талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса - министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать