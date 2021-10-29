Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата
12:32 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что атомная энергетика может помочь в усилиях по борьбе с изменением климата, а принципиальный отказ от нее осложнит проблему энергоснабжения. Такое мнение он высказал в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете "Хандельсблат".
"Их [атомных реакторов] отключение затруднит обеспечение надежности энергоснабжения и выгодных цен [на энергоресурсы]", - полагает Гейтс. "Мы не должны исключать то или иное решение, пока точно не проверим расходы и надежность [при переходе на возобновляемые источники]", - сказал он.
"Потребность в электроэнергии резко возрастет, поскольку мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов и должны будем перестроить на новый лад многие заводы", - заметил основатель Microsoft. По его мнению, новые, более безопасные атомные реакторы могли бы помочь не допустить климатической катастрофы.
В то же время Гейтс скептически относится к идее расширения строительства газовых электростанций. "Кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, в то время как Германия взяла на себя обязательство до 2045 года стать климатически нейтральной страной", - напомнил он, отметив, что для того, чтобы достигнуть этой цели придется искусственным образом сокращать жизненный цикл новых электростанций. "Природный газ не является настоящей переходной технологией", - считает он. В то же время Гейтс признал, что "мир еще будет нуждаться в определенных объемах газа для того, чтобы понизить до нуля выбросы вредных веществ в атмосферу".
В свете высоких цен на энергоносители основатель Microsoft также предупредил об опасности возникновения нового протестного движения по подобию "желтых жилетов".
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