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НОВОСТИ

В машине с депутатом Госдумы коммунистом Рашкиным нашли убитого лося

12:03 29.10.2021

Ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области полицейским и сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства был остановлен автомобиль «Лада Ларгус», управляемый первым секретарем Московского городского комитета КПРФ депутатом Государственной думы восьмого созыва Валерием Рашкиным, кроме него в салоне находился мужчина 49 лет. В багажнике автомобиля был обнаружен убитый лось, сообщает ИА «Регион 64».

«При осмотре в багажнике «Ларгуса» обнаружили убитого лося. Секретарь столичного комитета КПРФ Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — сообщил ИА «Регион 64» информированный источник.

Сотрудник полиции предложил парламентарию пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, Валерий Рашкин от процедуры отказался. В отношении первого секретаря Московского городского комитета КПРФ был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Обстоятельства инцидента с участием депутата Государственной думы от КПРФ устанавливаются правоохранительными органами.

Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 400 тыс. рублей - за самку лося, и 240 руб. за самца.


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