РФ не намерена ни с кем обсуждать свое законодательство - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет прислушиваться к критике других стран по поводу закона о СМИ-иноагентах, заявил в пятницу журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не готовы прислушиваться к такой критике", - сказал представитель Кремля. "Речь идет о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркнул он, говоря о заявлении США и их союзников, в котором власти РФ подвергаются критике по поводу применения закона о СМИ-иноагентах.