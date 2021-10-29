0
0
59
НОВОСТИ

В Бурятии задержана группировка праворадикалов, готовившая акции против органов госвласти

13:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.10.2021
Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков
0
8
13:30 29.10.2021
Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте
0
8
13:05 29.10.2021
На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты
0
77
13:00 29.10.2021
РФ не намерена ни с кем обсуждать свое законодательство - Песков
0
80
12:32 29.10.2021
Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата
0
143
12:20 29.10.2021
В Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
146
12:05 29.10.2021
Польский генерал назвал фантастическими планы властей Польши радикально укрепить армию
0
183
12:03 29.10.2021
В машине с депутатом Госдумы коммунистом Рашкиным нашли убитого лося
0
190
12:00 29.10.2021
В России зафиксировано 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
184
11:32 29.10.2021
Талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса - министр
0
199

Возврат к списку