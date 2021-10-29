Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия и другие новые вызовы действительно приводят к поражению граждан в некоторых правах, но это неизбежно, потому что в данном случае речь идет об угрозе жизни. Об этом в пятницу журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин в своей статье в "Российской газете" выразил мнение, что современные технологии серьезно могут нарушать приватность и формировать "параллельную личность". По его оценке, повсеместное использование интернета приводит к тому, что человек, лишенный доступа к сети, фактически не может реализовать часть своих прав.

"Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные [из них], как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта пандемия убивает", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценками Зорькина.