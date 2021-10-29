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Репродуктивное здоровье женщины может снизиться в 5 раз при тяжелом течении ковида - эксперт

14:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Репродуктивное здоровье женщины, которая перенесла коронавирус в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз, сообщила в пятницу главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина. Она отметила, что особенно это касается женщин старше 35 лет.

"Женщины, переболевшие, инфекцией COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста - старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз. То есть <…> выше вероятность, что функции их яичников снизятся", - сказала она на пресс-конференции "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Долгушина отметила, что при этом негативного влияния вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин не обнаружено.

По ее словам, для этого было проведено исследование на 200 женщинах и 150 мужчинах.

Однако Долгушина отметила негативное влияние коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье мужчин. "Данные абсолютно разные: и выявление вируса в сперме, и снижение гормональной функции мужчин, и нарушение сперматогенеза. Все это наблюдается", - добавила эксперт.

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