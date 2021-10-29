Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

13:30

После инцидента с депутатом Госдумы восьмого созыва от КПРФ, Первым секретарем Московского городского комитета КПРФ Валерием Рашкиным, произошедшим ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области и обнаружением в его автомобиле фрагментов туши лося, топора и двух ножей, следователями Саратовского МВД возбуждено уголовное дело о незаконной охоте - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Саратовской области.

В сообщении говорится: «29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, (глава Москосвского горкома КПРФ Валерий Рашкин – прим.) пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать».

Также сообщается, что Валерию Рашкину, водителю автомобиля «Лада Ларгус», было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, в связи с чем на него был составлен административный протокол предусмотренный ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По факту нахождения фрагментов туши лося было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Ранее средства массовой информации сообщали о задержании первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Государственной думы восьмого созыва Валерия Рашкина с тушей убитого лося в Лысогорском районе Саратовской области.