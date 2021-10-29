Президент Ливана запросил у РФ фото со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ливана Мишель Аун официально запросил у России фотографии со спутников, сделанные в день взрыва, произошедшего в порту ливанской столицы Бейрута в августе 2020 года. Об этом в пятницу сообщила президентская канцелярия на своей странице в "Твиттере".

"Президент Аун официально попросил посла России проинформировать его страну о желании Ливана получить снимки со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута", - отмечается в сообщении.