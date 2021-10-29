Минск потребовал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия потребовала закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске.

"20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединенные Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путем принудительного закрытия офисов отдела по связям с общественностью посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске", - говорится в заявлении специального представителя США по Белоруссии Джули Фишер, размещенном на сайте посольства в пятницу.