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Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

15:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка Дина Аверина повторила рекордное достижение Евгении Канаевой, став 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

В пятницу сборная России стала победителем командного турнира на чемпионате мира в японском Китакюсю. Для Дины Авериной эта золотая медаль стала 17-й в карьере.

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