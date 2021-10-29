Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
15:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянка Дина Аверина повторила рекордное достижение Евгении Канаевой, став 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
В пятницу сборная России стала победителем командного турнира на чемпионате мира в японском Китакюсю. Для Дины Авериной эта золотая медаль стала 17-й в карьере.
Новости
- 14:32 29.10.2021
- Минск потребовал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID
- 14:12 29.10.2021
- Президент Ливана запросил у РФ фото со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута
- 14:00 29.10.2021
- Репродуктивное здоровье женщины может снизиться в 5 раз при тяжелом течении ковида - эксперт
- 13:32 29.10.2021
- Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков
- 13:30 29.10.2021
- Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте
- 13:20 29.10.2021
- В Бурятии задержана группировка праворадикалов, готовившая акции против органов госвласти
- 13:05 29.10.2021
- На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты
- 13:00 29.10.2021
- РФ не намерена ни с кем обсуждать свое законодательство - Песков
- 12:32 29.10.2021
- Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата
- 12:20 29.10.2021
- В Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать