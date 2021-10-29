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Нефтяная пленка протяженностью около 12 км обнаружена на Неве в Петербурге

15:12 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты аварийной службы устраняют нефтяную пленку, обнаруженную горожанами в пятницу днем в акватории Невы. Пятно протяженностью около 12 км протянулось между Большим Обуховским (вантовым) и Большеохтинским мостами, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

"В мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию поступили обращения о загрязнении акватории Невы. На место направлена экологическая аварийная служба ГУП "Пиларн". Информация о загрязнении подтвердилась, на акватории от Вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка. На месте работают четыре нефтесборщика, также дополнительно направлены два катера и береговая бригада", - сказали в пресс-службе.

Специалисты обрабатывают акваторию активной пеной. Информация о загрязнении направлена в природоохранную прокуратуру.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку информации о загрязнении. Инспекторы управления работают на месте, устанавливают источник загрязнения.

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