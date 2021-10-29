На Донбассе практически неизбежна полномасштабная война - Бородай
15:32 29.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутат Бородай назвал неизбежной войну в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась на этой неделе, когда украинские военные впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar TB-2.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что конфликт на востоке Украины можно решить только военным способом.
«На Донбассе возможна, очень вероятна и, к сожалению, практически неизбежна полномасштабная война. Другого выхода в ситуации гражданской войны, к сожалению, нет. Какая-то из сторон должна одержать победу, и я очень надеюсь, что это будет русская сторона».
Собеседник радиостанции отметил, что в сложившейся ситуации Россия может лишь защитить своих граждан, проживающих на территории Донбасса. Для этого наша страна будет использовать дипломатические и военные способы, добавил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал обстановку в регионе критической. В Кремле заявили, что поставки Украине турецкого оружия могут дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Российский МИД также не исключил ухудшения обстоятельств на востоке Украины.
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