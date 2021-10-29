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Число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на ковид выросло до 70

15:27 29.10.2021

Еще 20 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 открылось в общественных местах столицы, увеличив общее количество таких пунктов до 70: 

 

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова, «Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди — торговых центрах, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы.>< Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат — представляет ли человек опасность для окружающих или нет. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70 процентах случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания».

По ее словам каждый день услугой пользуются до 5 тыс. человек, в целом москвичи сделали более 80 тысяч экспресс-тестов, из них в среднем 5% имеют положительный результат.

Со списком точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию можно ознакомиться на mos.ru, пройти экспресс-тестирование можно в нерабочие дни, услуга бесплатна. Для прохождения теста понадобится паспорт и номер полиса ОМС (если он есть), тестирование детей происходит только в присутствии родителей, для него будет нужно свидетельство о рождении.

При положительном результате (что вовсе не значит, что у человека коронавирусная инфекция) берется мазок на ПЦР-исследование тут же на месте, бесплатно, без очереди и предварительной записи. Результатов исследования нужно будет дождаться дома, он придет СМС-сообщением и отобразится в электронной медицинской карте в течении двух дней. При подтверждении диагноза к пациенту будет направлен врач.

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