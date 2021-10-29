Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тыс. куб. м

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 мск снизилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м, или 66,375 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общее падение цены за день превысило 14%.