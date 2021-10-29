Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тыс. куб. м
16:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 мск снизилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м, или 66,375 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общее падение цены за день превысило 14%.
НОВОСТИ
- 16:32 29.10.2021
- Пилоту, увернувшемуся от стаи, грозит срок - СМИ
- 16:12 29.10.2021
- Планы россиян отправиться в поездки в нерабочие дни вызывают беспокойство - Голикова
- 15:32 29.10.2021
- На Донбассе практически неизбежна полномасштабная война - Бородай
- 15:27 29.10.2021
- Число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на ковид выросло до 70
- 15:12 29.10.2021
- Нефтяная пленка протяженностью около 12 км обнаружена на Неве в Петербурге
- 15:00 29.10.2021
- Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
- 14:32 29.10.2021
- Минск потребовал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID
- 14:12 29.10.2021
- Президент Ливана запросил у РФ фото со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута
- 14:00 29.10.2021
- Репродуктивное здоровье женщины может снизиться в 5 раз при тяжелом течении ковида - эксперт
- 13:32 29.10.2021
- Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать