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Планы россиян отправиться в поездки в нерабочие дни вызывают беспокойство - Голикова

16:12 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы", - сказала Голикова, чьи слова привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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