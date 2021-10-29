Планы россиян отправиться в поездки в нерабочие дни вызывают беспокойство - Голикова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы", - сказала Голикова, чьи слова привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.