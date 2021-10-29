Представитель Госдепа признал, что газовый кризис вызван не действиями России
17:00 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США признают, что газовый кризис не спровоцирован действиями России, вместе с тем Вашингтон полагает, что РФ могла бы принять дополнительные меры для смягчения последствий данной ситуации. Об этом заявил в пятницу старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе, - отметил он. - Он произошел вновь из-за ряда факторов". В их числе Хокстин назвал холодную погоду. "Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - также утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.
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