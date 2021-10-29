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Жительница Французской Полинезии выиграла рекордные 220 млн евро в лотерею EuroMillions

17:12 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый большой джекпот в истории лотереи EuroMillions в размере 220 млн евро достался жительнице Французской Полинезии. Как отмечается в коммюнике французского регулятора азартных игр Francaise des jeux (FDJ), распространенном в пятницу, девушка играла в лотерею впервые в жизни.

"FDJ передала историческую сумму в 220 млн евро, равную 26,2 млрд тихоокеанских франков, победительнице тиража Euromillions от 15 октября, которая подтвердила свой выигрыш на Таити", - гласит коммюнике регулятора.

Сама победительница, чье имя не раскрывается, рассказала, что ее отец регулярно покупает лотерейные билеты, однако она сама "ждала хорошего момента" и наконец купила билет, положившись на интуицию. Она также призналась, что перед тем, как забрать выигрыш, несколько раз перепрятывала свой билет и в какой-то момент испугалась, что забудет, куда его положила.

До сегодняшнего дня самый большой джекпот, который выигрывали участники лотереи, равнялся 200 млн евро - такая сумма досталась жителю Франции в 2020 году. Дважды 190 млн евро выигрывали жители Великобритании в 2019 и 2012 году, в 2014 году аналогичный выигрыш ушел в Португалию, а в 2017 году - в Испанию.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным. Именно так поступает подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния.

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