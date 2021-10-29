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НОВОСТИ

Мобильная версия приложения «Портал DA» — теперь и в Google Play Маркет

16:58 29.10.2021

Сбером запущена новая версия мобильного приложения «Портал DA», ранее существовала версия для AppStore., теперь приложение можно скачать в магазине приложений Google Play Маркет для Android.

Мобильное приложение «Портал DA» предлагает новую механику поиска активов, в нее внедрена интеллектуальная рекомендательная система, более удобный интерфейс и навигация, а также чат для коммуникаций с продавцами. В приложении теперь можно найти активы как для покупки, так и для аренды.

«Портал DA» до конца 2021 года планирует запустить для своих клиентов-покупателей сопровождение полного цикла сделки. Сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит принять участие в торгах любому клиенту, в то время как всеми техническими вопросами (поиск объекта, регистрация и участие в аукционе) займутся профессионалы АБК. Кроме того, с помощью сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

На сегодняшний день на портале «Портале DA» размещается более 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб., более двух тысяч пользователей являются продавцами, представителями как коммерческих, так и государственных компаний, активы на портале размещаются бесплатно, продавцы имеют возможность общаться с потенциальными покупателями напрямую.

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