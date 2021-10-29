Салон массажный кресел "YAMAGUCHI" в Moscow City могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

17:20

Штраф в размере 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней грозит салону массажных кресел «YAMAGUCHI» в Moscow City за нарушение режима «нерабочих дней».

Как сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов, «В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона массажных кресел «YAMAGUCHI». Администрацией указанного заведения не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн или приостановление деятельности до 90 суток».

Также он отметил, что в инспекцию для выяснения обстоятельств и составления протокола будет приглашено руководство указанного заведения.