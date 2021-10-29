Эрдоган не пригласил на торжества Дня Республики послов, критиковавших Анкару - ТВ
17:40 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана не пригласила на мероприятия по случаю Дня Республики послов 10 стран, критиковавших Анкару из-за судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабертюрк".
Официальная поздравительная часть праздничных мероприятий прошла в президентском дворце в Анкаре. Туда были приглашены политики, депутаты, члены правительства, высокопоставленные чиновники, представители деловых кругов и дипломаты. Однако послы США, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции не приняли участие в торжествах, поскольку администрация не направила им приглашения.
Такую ситуацию можно считать очередной демонстрацией критики турецкой стороны в отношении властей данных государств.
21 октября Эрдоган раскритиковал послов этих десяти стран, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало в тот же день Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой с призывами его отпустить. Также Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата глав этих дипмиссий, но впоследствии реализация такого решения была приостановлена, поскольку часть посольств заверила Анкару в приверженности принципу невмешательства во внутренние дела.
Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.
В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.
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