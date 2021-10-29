Сторонники Саакашвили хотят устроить хаос и помешать его перевозке в больницу
18:25 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Департамент государственной безопасности Службы государственной безопасности Грузии ведет расследование в связи с заговором против государства с целью свержения государственной власти. Согласно доказательствам, добытым в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют определенные деструктивные действия. В частности, помешать этапированию осужденного Михаила Саакашвили в Глданское учреждение №8 в случае ухудшения состояния его здоровья. Указанное подразумевает блокировку путей к указанному учреждению разными средствами", - сказано в сообщении, где отдельно подчеркнуто, что тем самым протестующие попытаются вызвать хаос в стране.
СГБ также опубликовала разговор, сделанный в библиотеке Саакашвили в Тбилиси, в ходе которого сторонники бывшего президента обсуждают пути блокировки тюрьмы, в которую, возможно, перевезут Саакашвили для оказания медицинской помощи. СГБ также предупредила о готовящейся провокации Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии.
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