В посольстве РФ в Аргентине вручат российский паспорт Наталье Орейро
18:30 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро", - сказали в посольстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.
В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы.
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