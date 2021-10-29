В посольстве РФ в Аргентине вручат российский паспорт Наталье Орейро

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Певица и актриса Наталия Орейро принесет присягу гражданина Российской Федерации и получит российский паспорт в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом диппредставительство сообщило журналистам в пятницу.



"В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро", - сказали в посольстве.



Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.



В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы.



