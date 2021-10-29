Из-за коронавируса в сентября в РФ умерли 39,6 тыс. человек - Росстат

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 39 638 человек в сентябре 2021 года, причем в 34 403 случаях вирус был идентифицирован, а в 5 235 он предполагался. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.



"COVID-19 как основная причина смерти. В сентябре 2021 года зафиксировано 34 403 таких случая. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 5 235", - говорится на сайте ведомства.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь в России умерли 24 128 человек.



Согласно данным Росстата, за аналогичный период 2020 года число смертей от ковида как основной причины составило 5 438.



