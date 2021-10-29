0
0
63
НОВОСТИ

Из-за коронавируса в сентября в РФ умерли 39,6 тыс. человек - Росстат

19:10 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 39 638 человек в сентябре 2021 года, причем в 34 403 случаях вирус был идентифицирован, а в 5 235 он предполагался. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

"COVID-19 как основная причина смерти. В сентябре 2021 года зафиксировано 34 403 таких случая. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 5 235", - говорится на сайте ведомства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь в России умерли 24 128 человек.

Согласно данным Росстата, за аналогичный период 2020 года число смертей от ковида как основной причины составило 5 438.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 29.10.2021
Веерные отключения и рост тарифов ЖКХ грозят Украине
0
48
19:20 29.10.2021
В Ненецком округе могут ввести QR-коды в общественном транспорте
0
67
18:30 29.10.2021
В посольстве РФ в Аргентине вручат российский паспорт Наталье Орейро
0
137
18:25 29.10.2021
Сторонники Саакашвили хотят устроить хаос и помешать его перевозке в больницу
0
144
17:40 29.10.2021
Эрдоган не пригласил на торжества Дня Республики послов, критиковавших Анкару - ТВ
0
219
17:20 29.10.2021
Салон массажный кресел "YAMAGUCHI" в Moscow City могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней
0
199
17:12 29.10.2021
Жительница Французской Полинезии выиграла рекордные 220 млн евро в лотерею EuroMillions
0
256
17:00 29.10.2021
Представитель Госдепа признал, что газовый кризис вызван не действиями России
0
294
16:58 29.10.2021
Мобильная версия приложения «Портал DA» — теперь и в Google Play Маркет
0
237
16:32 29.10.2021
Пилоту, увернувшемуся от стаи, грозит срок - СМИ
0
315

Возврат к списку