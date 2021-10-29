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В Ненецком округе могут ввести QR-коды в общественном транспорте

19:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) не исключают введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил в пятницу в прямом эфире телеканала "Север" заместитель губернатора региона Андрей Блощинский.

"Прорабатываем вопрос, чтобы в транспорт пускали по QR-кодам", - сказал Блощинский.

QR-коды для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты в НАО введены с 29 октября. Власти НАО отмечают низкий уровень вакцинации в регионе, в округе привиты от коронавируса 47% от общего числа подлежащих вакцинации. Как отметил Блощинский, жители округа плохо соблюдают масочный режим, не носят маски в транспорте и магазинах.

Руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина в ходе эфира не исключила также возможность закрытия в округе общественных бань.

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